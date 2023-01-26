Перминова в оголяющем грудь платье посетила показ в Париже

Модель, жена бизнесмена Александра Лебедева и мать четверых детей Елена Перминова в оголяющем грудь платье появилась на Неделе высокой моды в Париже. Снимки с мероприятия публикует фотобанк Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя Елена Перминова была замечена на показе кутюрной коллекции Valentino SS'23, который прошел в среду, 25 января, в Париже. Россиянка пришла на модное на шоу в длинном платье, сшитом из прозрачной ткани с серебристой вышивкой. В качестве аксессуаров модель выбрала золотые серьги и колье. Образ завершили нюдовый макияж и пучок.

Елена Перминова состоит в браке с бизнесменом Александром Лебедевым, который старше нее на 27 лет. Супруги воспитывают четверых детей: 13-летнего Никиту, 11-летнего Егора, 8-летнюю Арину и годовалого Александра.