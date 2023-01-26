Обеспокоенные фанаты вызвали полицию к дому Спирс

Неугомонной Бритни даже на сцену выходить не надо, чтобы регулярно оказываться в центре всеобщего внимания. Недавно певица закатила истерику в ресторане, а потом еще и подогрела интерес публики сменой имени. Умудренные жизнью подписчики Спирс, кажется, привыкли уже ко всем выходкам исполнительницы. Но в этот раз даже они не на шутку испугались за сохранность Бритни.

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Как сообщает таблоид TMZ со ссылкой на правоохранительные органы, во вторник вечером в офис местного шерифа начали поступать звонки встревоженных фанатов певицы. Причиной паники стало то, что Спирс удалила свой аккаунт в Инстаграме (запрещен в РФ). Хотя звезду уже неоднократно теряли в соцсетях, в этот раз подписчики почему-то решили, что с ней что-то не так, и убедили полицию проверить, не угрожает ли ей опасность.