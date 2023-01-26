Памела Андерсон набрала 11 килограммов во время написания мемуаров

Американская фотомодель Памела Андерсон пожаловалась на набор веса во время написания мемуаров Love, Pamela. На эту тему она высказалась в радиопередаче «Шоу Говарда Стерна».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

55-летняя знаменитость рассказала, что создавала книгу без помощи сторонних авторов, вопреки сомнениям окружающих по поводу ее профессионализма. По словам актрисы, при написании биографии она набрала как минимум 25 фунтов (более 11 килограммов), которые сбросила сразу после окончания работы над книгой.

«Да, звучит безумно, но у меня действительно была физическая реакция на рассказывание моей истории. Это был мой защитный пухлый доспех. Мне кажется, что это была какая-то защита организма», — подчеркнула Андерсон в разговоре с ведущим радиошоу.