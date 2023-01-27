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1 час назад

Водонаева пожаловалась на проблемы со сном после прокола сосков

Газета.Ruиещё 1

Модель Алена Водонаева в соцсетях пожаловалась, что не может спать в своей любимой позе из-за прокола сосков.

Водонаева пожаловалась на проблемы со сном после прокола сосков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Надо же теперь только на спине спать. А я люблю только на животе. Спокойной ночи не мне", - посетовала Водонаева.

Модель призналась, что не может уснуть из-за пирсинга. Водонаева пожаловалась, что у нее "ноют" не только зубы, но и соски.

Телеведущая недавно призналась, что потратила миллион рублей на пластику груди. Она обратилась к хирургу после родов с просьбой уменьшить бюст.

По словам Алены Водонаевой, это была сложная операция, поэтому она так много заплатила.

Звёзды,Алена Водонаева,
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