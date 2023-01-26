Нелли Уварова: «Я каждый день молюсь»

Звезда сериала «Не родись красивой» — о скрытом в подсознании, рождении детей и новом образе, который удивил поклонников.

Фото: Womanhit Womanhit

Когда популярность обрушивается в начале карьеры, легко стать заложником амплуа. Но этого не произошло. Глубокая и тонкая актриса Нелли Уварова воплощает самых разных персонажей. Совсем скоро поклонники увидят ее в новой яркой роли в сериале «Содержанки». О новом образе, необходимости быть сильной и потаенной «я» звезда рассказала WomanHit.ru.

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Об успехе

На меня в одночасье обрушилась зрительская любовь, это, конечно, вдохновляет и окрыляет. Но не всякая любовь есть благо. Популярность привнесла в мою жизнь немало ограничений.

Роль Кати Пушкаревой многое мне дала и много забрала. Размышлять на эту тему я перестала почти сразу. Мне очень интересна моя профессия, поэтому, если меня не находила работа, ее находила я.

Я амбициозна, но мои амбиции не заточены только на результат. Результат, как правило, это уже финальный аккорд, если я правильно выбрала путь.

О женской силе

Катя Пушкарева и Илона из сериала «Содержанки» — обе они далеки от меня, но в каждой из них есть я потаенная. Они позволили мне вывести на первый план другие мои характеристики, те, что в реальной жизни я увожу глубоко в подсознание.

Мне близки феминистические взгляды. Многое во мне откликается.

Я считаю себя сильной. Но быть сильной — не мое желание, а просто необходимость.

Я человек. Я скорблю. Я каждый день молюсь. И каждое утро верю в новый день.

О материальном

Деньги — всего лишь деньги. Условность. Навязанная ценность.

Я непрактичный человек во многом. Но в последние три года напоминаю себе о важности гонорара, так как жизнь стала очень нестабильной, и впереди может не быть работы или заработка.

У меня никогда не получалось копить. И я никогда не жалела об этом.

Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег.

О счастье

В последний раз я ощущала себя счастливой во сне. Просто качаюсь на качелях. Просто ощущение, что вся жизнь впереди. Просто мама еще жива.

Рождение детей — безусловно, один из самых счастливых моментов жизни. А потом — их первая улыбка, заливистый смех, их сопение рядом, их рассказы взахлеб и объятия.