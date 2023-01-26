Васильев раскритиковал Салтыкову за "желание омолодиться"

По словам Васильева, Салтыкова выглядит на 20 лет моложе, чем есть на самом деле. Вопреки этому, утверждает эксперт, она не отличается хорошим вкусом в одежде. «Ирина выглядит в свои годы потрясающе молодо — как 35-летняя женщина: светлые длинные волосы, стройная фигура, улыбчивое лицо. Но Салтыкова никогда не была примером изысканного вкуса, ни в прошлом, ни сегодня, этого от нее ждать не надо», — прокомментировал он.