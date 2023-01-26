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42 минуты назад

Историк моды Васильев раскритиковал Салтыкову за "желание омолодиться"

Газета.Ru

Историк моды Александр Васильев оценил стиль певицы Ирины Салтыковой. Своим мнением ведущий шоу «Модный приговор» на Первом канале поделился с изданием «7дней».

Васильев раскритиковал Салтыкову за "желание омолодиться"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Васильева, Салтыкова выглядит на 20 лет моложе, чем есть на самом деле. Вопреки этому, утверждает эксперт, она не отличается хорошим вкусом в одежде. «Ирина выглядит в свои годы потрясающе молодо — как 35-летняя женщина: светлые длинные волосы, стройная фигура, улыбчивое лицо. Но Салтыкова никогда не была примером изысканного вкуса, ни в прошлом, ни сегодня, этого от нее ждать не надо», — прокомментировал он.

«Ирину не покидает желание омолодиться», — заявил Васильев, подчеркнув, что Салтыкова часто надевает «элементы из гардероба девочки-подростка».

В частности, историк моды раскритиковал певицу за образ с розовой кожанкой, который она выбрала для съемок шоу «Суперстар! Возвращение». «Эта куртка-косуха цвета взбесившейся Барби тянет ее в мир вульгарности», — возмутился он.

«Похоже, у Ирины есть совершенная уверенность в том, что она не должна расставаться со стилем 95-го года. Наша героиня всегда в своем репертуаре. Годы ее не берут. Она пестует свой стиль, с которым некогда завоевала большой успех, и ей все время хочется назад в 90-е. Как поется в одной оперетте: «Снова туда, где море огней», — подытожил Васильев.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что историк моды Васильев раскритиковал Муцениеце за «бабушкину кофту».

Звёзды,Ирина Салтыкова,Александр Васильев,Первый канал,
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