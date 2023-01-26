Сальма Хайек вышла в свет в прозрачном платье из сетки

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

56-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Супер Майк: последний танец» в Майами, в котором она и актер Ченнингом Татум исполнили главные роли. Так, кинозвезда выбрала для мероприятия прозрачное платье из сетки люксового бренда Gucci, оформленное цветочными аппликациями. При этом на размещенных снимках видно, что на актрисе присутствует комплект нижнего белья черного цвета.

Вдобавок визажисты сделали артистке макияж с акцентом на глаза и губы. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в тугой высокий хвост.