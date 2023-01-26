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49 минут назад

Ляйсан Утяшева анонсировала первый клип

Газета.Ru

Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в социальных сетях, что работает над своим первым клипом.

Ляйсан Утяшева анонсировала первый клип
Фото: Газета.руГазета.ру

Утяшева сообщила, что записывает музыкальный ролик на первую песню. Она добавила, что очень переживает. Спортсменка предстанет в видео в роскошном красном платье.

«И она запела…» — пошутила над собой гимнастка.

Она также опубликовала юмористическое видео со съемок, как танцует и поет под индийскую песню.

Ранее Утяшева призналась, что склонна к отекам. Она объяснила, что если вечером выпьет много воды, то на утро у нее «не будет видно глаз». Спорсменка рассказала о своих способах борьбы с проблемой.

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