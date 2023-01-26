Ляйсан Утяшева анонсировала первый клип

Гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в социальных сетях, что работает над своим первым клипом.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Утяшева сообщила, что записывает музыкальный ролик на первую песню. Она добавила, что очень переживает. Спортсменка предстанет в видео в роскошном красном платье.

«И она запела…» — пошутила над собой гимнастка.

Она также опубликовала юмористическое видео со съемок, как танцует и поет под индийскую песню.