Галич поделилась неожиданным влиянием беременности на ее жизнь

«Из моей жизни ушли люди, которые не ценили меня и мое время. Я выпала из компаний с запрещенными веществами. Я перестроилась совсем на другие реалии. Я очень долго переживала, но сейчас понимаю, что во время беременности случилось так, что вокруг меня остались самые верные и преданные друзья», — рассказала она.