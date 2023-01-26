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1 час назад

Ида Галич поделилась неожиданным влиянием беременности на ее жизнь

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич призналась, что беременность помогла ей перестать общаться с компаниями, в которых употребляли запрещенные вещества. Неожиданным влиянием беременности на жизнь ведущая поделилась в своем Telegram-канале.

Галич поделилась неожиданным влиянием беременности на ее жизнь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Из моей жизни ушли люди, которые не ценили меня и мое время. Я выпала из компаний с запрещенными веществами. Я перестроилась совсем на другие реалии. Я очень долго переживала, но сейчас понимаю, что во время беременности случилось так, что вокруг меня остались самые верные и преданные друзья», — рассказала она.

По словам блогерши, ребенок «чистит пространство» вокруг нее. «Вы можете считать меня отбитой и отлетевшей, в какой-то степени это абсолютная правда», — добавила она.

Ранее Галич призналась, что в студенческие годы она регулярно ходила в модные у молодежи ночные клубы, где употребляла алкоголь и «все время с кем-то дралась». При этом ведущая отметила, что, несмотря на постоянные походы в клубы, она выросла «нормальной девочкой».

Звёзды,Ида Галич,
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