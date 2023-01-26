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30 минут назад

«Ну что, сглазили?»: беременная Ольга Орлова рассказала о проблемах с лицом

WomanHit.ru

Ведущая «Дома 2» поделилась честным утренним фото.

«Ну что, сглазили?»: беременная Орлова рассказала о проблемах
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Ольга Орлова сейчас находится на последних сроках беременности.

Ранее 45-летнюю звезду «Дома 2» неоднократно обвиняли в том, что она носит накладной живот, пока будущую малышку вынашивает суррогатная мать — поклонники не могли поверить в то, что внешность Орловой почти не изменилась за время беременности. Поэтому сейчас Ольга решила поделиться честным утренним фото и рассказать, что с некоторыми проблемами ей все же пришлось столкнуться.

«Ну что, сглазили мое лицо? Кто там говорил, что у меня лицо не отекает, глаза и губы не расплылись? Вот, смотрите. Уже все выдает. Стараюсь не пить на ночь, но лицо все равно отекает», — пожаловалась звезда в соцсетях.

По словам телеведущей, она старается не пить воду перед сном, а с утра пытается реанимировать лицо с помощью масок.

Отметим, что ранее Орлова в шоу Леры Кудрявцевой рассказывала, что за время беременности поправилась на 16 килограммов, но думает, что «еще наберет». А также звезда сообщила, что собирается прибегнуть к кесареву сечению.

Звёзды,Ольга Орлова,Лера Кудрявцева,
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