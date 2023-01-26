«Ну что, сглазили?»: беременная Орлова рассказала о проблемах

Ранее 45-летнюю звезду «Дома 2» неоднократно обвиняли в том, что она носит накладной живот, пока будущую малышку вынашивает суррогатная мать — поклонники не могли поверить в то, что внешность Орловой почти не изменилась за время беременности. Поэтому сейчас Ольга решила поделиться честным утренним фото и рассказать, что с некоторыми проблемами ей все же пришлось столкнуться.