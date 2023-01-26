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1 час назад

Водонаева рассказала о токсичных комментаторах после ее критики внешности Шакиры

Газета.Ru

Телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что столкнулась с хейтом после критики внешности певицы Шакиры.

Водонаева рассказала о токсичных комментаторах после ее критики внешности Шакиры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Водонаева рассказала, что стала получать много токсичных комментариев после высказывания ее мнения о стандартах красоты. По мнению ведущей, она имеет право делиться позицией в своих соцсетях и говорить о том, что считает нужным.

Водонаева добавила, что не банит людей, которые интеллигентно высказывают свою точку зрения. «Пусть даже, может, где-то с перчинкой, и даже пусть спорят со мной. Это такой равносильный, нормальный пинг-понг», — объяснила ведущая.

Блогерша заявила, что будет добавлять в черный список тех, кто пишет токсичные комментарии и оскорбляет ее. Как заявила ведущая, она не хочет, чтобы в ее соцсетях была такая аудитория.

Ранее Водонаева назвала Шакиру «табуреткой» после фото Жерара Пике с новой возлюбленной.

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