10 самых странных и неудачных татуировок звезд

Обычно перед нанесением тату принято руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь», то есть сначала подумай, а потом уже звони тату-мастеру. Но кто-то выбирает экстрим и подходит к выбору надписей и картинок с максимальной непосредственностью.

Фото: Super.ru Super.ru

Дрейк

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Рэпер решил запечатлеть на теле свою единственную любовь — флакон парфюма Drakkar Noir. Интересно, можно ли потереть и понюхать это тату, как в каталогах с косметикой из нулевых?

Пинк

Штрихкод на затылке певицы состоит из цифр, которые обозначают важные события в ее жизни. Но все равно интересно: если навести на него сканер в магазине, какой товар пробьется?

Джексон Ретбоун

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Джаспер из «Сумерек» свою любовь к крови и красному цвету выразил самым странным образом: на его икре красуется огромная бутылка кетчупа «Хайнц».

Кара Делевинь

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Надпись «бекон» на стопе сообщает нам, что модель просто очень любит бекон. А мы бы все-таки проголосовали за татуировку со словом «кофе».

Пит Дэвидсон

Набивать татуировки с именами или символами партнеров — скользкая дорожка, особенно если ты ловелас вроде Пита. На теле мужчины красуются заячьи ушки в честь Арианы Гранде и фраза «Моя девушка — адвокат» вместе с именем Ким Кардашьян.

Николь Ричи

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Не повезло: в подростковом возрасте на запястье модель набила надпись «девственница» в качестве отсылки к своему знаку зодиака — Деве. Сейчас Николь сильно сожалеет, но тату не сводит.

Аманда Сейфрид

На подъеме стопы актрисы красуется слово minge — сленговое выражение, означающее обращение к женским половым органам в грубой форме.

Ариана Гранде

Выбрать иероглифы для татуировки — смело. Певица приняла этот риск, мастер ошибся в написании и — вуаля! — вместо названия сингла 7 rings на ладони Арианы значится «японский барбекю палец».

Зейн Малик

Еще одна жертва импульсивных решений и веры в любовь до гроба. На руке мужчины красовался портрет тогдашней невесты, но до свадьбы дело не дошло — тату пришлось перекрывать.

Майли Сайрус