10 самых странных и неудачных татуировок звезд

Обычно перед нанесением тату принято руководствоваться принципом «семь раз отмерь, один раз отрежь», то есть сначала подумай, а потом уже звони тату-мастеру. Но кто-то выбирает экстрим и подходит к выбору надписей и картинок с максимальной непосредственностью.
Рэпер решил запечатлеть на теле свою единственную любовь — флакон парфюма Drakkar Noir. Интересно, можно ли потереть и понюхать это тату, как в каталогах с косметикой из нулевых?
Штрихкод на затылке певицы состоит из цифр, которые обозначают важные события в ее жизни. Но все равно интересно: если навести на него сканер в магазине, какой товар пробьется?
Джаспер из «Сумерек» свою любовь к крови и красному цвету выразил самым странным образом: на его икре красуется огромная бутылка кетчупа «Хайнц».
Надпись «бекон» на стопе сообщает нам, что модель просто очень любит бекон. А мы бы все-таки проголосовали за татуировку со словом «кофе».
Набивать татуировки с именами или символами партнеров — скользкая дорожка, особенно если ты ловелас вроде Пита. На теле мужчины красуются заячьи ушки в честь Арианы Гранде и фраза «Моя девушка — адвокат» вместе с именем Ким Кардашьян.
Не повезло: в подростковом возрасте на запястье модель набила надпись «девственница» в качестве отсылки к своему знаку зодиака — Деве. Сейчас Николь сильно сожалеет, но тату не сводит.
На подъеме стопы актрисы красуется слово minge — сленговое выражение, означающее обращение к женским половым органам в грубой форме.
Выбрать иероглифы для татуировки — смело. Певица приняла этот риск, мастер ошибся в написании и — вуаля! — вместо названия сингла 7 rings на ладони Арианы значится «японский барбекю палец».
Еще одна жертва импульсивных решений и веры в любовь до гроба. На руке мужчины красовался портрет тогдашней невесты, но до свадьбы дело не дошло — тату пришлось перекрывать.
В коллекции певицы более 70 татуировок, но наше внимание привлекла баночка австралийского спреда Vegemite на ее руке. Майли сделала рисунок в честь бывшего мужа Лиама Хэмсворта — австралийца по происхождению.