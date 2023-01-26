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59 минут назад

Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях

Lenta.ru

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. Критическими размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры. По ее словам, сначала она сочла данную информацию недостоверной, но спустя некоторое время решила найти объявления о продажах подобных средств.

«Ни сомнительная цена, ни странная упаковка (без страны-производителя, а то и сроков годности), ни сам факт того, что инъекции дозволено проводить только врачам с высшим образованием, их не останавливают. Это ужас», — возмутилась манекенщица и добавила к своей публикации скриншоты с отзывами покупательниц.

Ранее Решетова высказала свое мнение об изменении женской красоты с возрастом. Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена в облегающем платье светло-коричневого цвета. При этом она сделала легкий макияж с акцентом на губы и распустила волосы. В описании к публикации манекенщица задалась вопросом, почему одни женщины, становясь старше, выглядят хуже, а другие — привлекательнее.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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