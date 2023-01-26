Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. Критическими размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры. По ее словам, сначала она сочла данную информацию недостоверной, но спустя некоторое время решила найти объявления о продажах подобных средств.

«Ни сомнительная цена, ни странная упаковка (без страны-производителя, а то и сроков годности), ни сам факт того, что инъекции дозволено проводить только врачам с высшим образованием, их не останавливают. Это ужас», — возмутилась манекенщица и добавила к своей публикации скриншоты с отзывами покупательниц.