Фокс показала свою захламленную двушку в Нью-Йорке

Модель и актриса Джулия Фокс провела для своих подписчиков в TikTok видеоэкскурсию по своей квартире в Нью-Йорке, которая оказалась маленькой и неубранной. Об этом сообщает Daily Mail.
«Никогда в жизни не думала, что сделаю это, но я верю в максимальную прозрачность, так что я проведу для вас, ребята, тур по квартире. Я знаю, что меня за это сожрут», — предостерегла она в ролике.
На видео 32-летняя звезда показала, прежде всего, неубранную кровать в гостиной, на которой она спит, и призналась, что спальню превратила в детскую для своего двухлетнего сына Валентино. Также в комнате обнаружилось «ностальгическое зеркало», к которому прикреплены фотографии сына в младенчестве, снимки скончавшихся друзей и кулон с прахом одного из них.
Также Джулия Фокс показала «грядку с растениями, на которой ничего не растет, потому что мы не понимаем, что делаем».
Коридор в квартире актрисы оказался забит одеждой и детскими игрушками, раковина в маленькой ванной у Джулии Фокс уставлена банками с косметическими средствами, а на кухне хранятся коробки с обувью.
«Не судите... Я знаю, что это бардак», — обратилась она к подписчикам.
По словам Джулии Фокс, больше всего усилий она приложила к оформлению детской, но ее ребенок там не бывает, а спать предпочитает с мамой.
Свои условия жизни актриса объяснила нелюбовью к демонстрации богатства.
«Мне от этого противно. Особенно от людей, у которых просто огромные дома. Это просто расточительство, учитывая, сколько в этой стране бездомных, я не такая», — призналась Джулия Фокс.
В ролике она также рассказала, что в ее квартире водятся мыши, но в подписи к видео в TikTok уточнила, что мышь у нее только одна.
Ранее Джулия Фокс заявила, что встречалась с Канье Уэстом, чтобы «спасти от него» Ким Кардашьян.