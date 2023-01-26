Стоимость нового особняка в Подмосковье российской певицы Ольги Серябкиной раскрыл Super.ru.
Так, по данным издания, муж артистки, бизнесмен Георгий Начкебия приобрел коттедж за 300 миллионов рублей. Площадь дома, без учета террас, составляет 550 квадратных метров с прилегающим к нему участком аж в 22 сотки. Особняк находится в элитном поселке в 20 километрах от Москвы.
Известно, что в доме четыре спальни, камин, бассейн, зона СПА и другие помещения. А дизайн выполнен в минималистичном стиле с использованием натуральных материалов.