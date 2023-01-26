Так, по данным издания, муж артистки, бизнесмен Георгий Начкебия приобрел коттедж за 300 миллионов рублей. Площадь дома, без учета террас, составляет 550 квадратных метров с прилегающим к нему участком аж в 22 сотки. Особняк находится в элитном поселке в 20 километрах от Москвы.