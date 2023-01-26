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40 минут назад

Богат и младше на 10 лет: экс-возлюбленная Воробьева рассекретила нового избранника

WomanHit.ru

Многодетная Наталья Зубарева уже успела отдохнуть с любимым на Мальдивах.

Богат и младше на 10 лет: бывшая Воробьева раскрыла нового избранника
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Бывшая девушка певца Алексея Воробьева, врач и многодетная мама Наталья Зубарева, встретила новую любовь — 25-летнего бизнесмена из Англии. Подробностями своей личной жизни красотка поделилась с passion.ru.

«Мы с ним вместе уже несколько месяцев. Познакомились в Англии, в Манчестере, в компании общих друзей совершенно случайно», — рассказала Зубарева.

Пара уже успела отдохнуть на Мальдивах. Всего за десять дней мужчина заплатил два миллиона рублей за номер в отеле. Правда, сама Наталья признается, что не интересовалась стоимостью их апартаментов, — Зубареву больше волнует не благосостояние нового избранника, а то, что он смог найти общий язык с ее детьми.

«Они в хороших отношениях, каждый день разговаривают по видеосвязи. Он передает подарки на все праздники. В ближайшее время планирует приехать в Россию и познакомиться лично с детьми. Для меня это очень серьезный шаг, потому что я никогда никого не знакомила со своими детьми после развода с мужем. Тем более, дети в нетерпении, они каждый день общаются, даже больше, чем со мной», — поделилась экс-возлюбленная Воробьева.

Звёзды,Наталья Зубарева,Алексей Воробьев,
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