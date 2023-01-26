Богат и младше на 10 лет: бывшая Воробьева раскрыла нового избранника

«Они в хороших отношениях, каждый день разговаривают по видеосвязи. Он передает подарки на все праздники. В ближайшее время планирует приехать в Россию и познакомиться лично с детьми. Для меня это очень серьезный шаг, потому что я никогда никого не знакомила со своими детьми после развода с мужем. Тем более, дети в нетерпении, они каждый день общаются, даже больше, чем со мной», — поделилась экс-возлюбленная Воробьева.