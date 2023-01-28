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41 минуту назад

Волочкова заявила, что Пригожин тайно в нее влюблен

Газета.Ruиещё 1

Балерина Анастасия Волочкова заявила на шоу Алены Жигаловой, что продюсер Иосиф Пригожин тайно в нее влюблен. Ролик опубликован на YouTube-канале «Super».

Волочкова заявила, что Пригожин тайно в нее влюблен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он тайно в меня влюблен. Почему он все это делал? Мне кажется, что человек, который говорит много нелицеприятного женщине, — тайно в нее влюблен», — сказала балерина.

В сентябре 2022 года Пригожин раскритиковал Волочкову, решившую начать музыкальную карьеру. «Какая она певица? Не смешите мои тапочки. Хватит издеваться над музыкой! Хватит музыку превращать в фарс, обесценивать не надо! Каждый должен заниматься своим делом», — сказал продюсер.

Звёзды,Иосиф Пригожин,Анастасия Волочкова,
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