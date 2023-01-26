Агата Муцениеце и Дава поцеловались в новом клипе блогера

Актриса Агата Муцениеце снялась в клипе рэпера и блогера Давы на песню "По барабану". Видеоролик опубликован на YouTube-канале артиста.

По сюжету Муцениеце играет девушку, которая пережила предательство возлюбленного. Она хочет отомстить экс-избраннику и заглушить эмоциональную боль, поэтому целуется с героем Давы. Фанаты оценили актерскую игру Давы и Муцениеце и отметили, что им удалось показать сильные чувства.