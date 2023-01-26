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1 час назад

Агата Муцениеце и Дава поцеловались в новом клипе блогера

Газета.Ru

Актриса Агата Муцениеце снялась в клипе рэпера и блогера Давы на песню "По барабану". Видеоролик опубликован на YouTube-канале артиста.

Агата Муцениеце и Дава поцеловались в новом клипе блогера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету Муцениеце играет девушку, которая пережила предательство возлюбленного. Она хочет отомстить экс-избраннику и заглушить эмоциональную боль, поэтому целуется с героем Давы. Фанаты оценили актерскую игру Давы и Муцениеце и отметили, что им удалось показать сильные чувства.

"Очень правдоподобно сыграли. Химия! Красавчики"; "Прекрасный выбор актрисы! Тот случай, когда каждый на своем месте! Давид, браво! Отличная работа талантливых людей! Агата великолепна!"; "Дава, еще с Агатой клипы пожалуйста! Это великолепное сочетание", - написали поклонники.

Звёзды,Агата Муцениеце,
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