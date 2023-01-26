Брэд Питт вышел на публику в велюровом комбинезоне из 90-х

На модных показах сезона осень-зима 2023, прошедших за последние несколько недель, велюровые костюмы получили стильное обновление. В Милане Emporio Armani представил вариант в стиле пилота с сопутствующими кожаными перчатками и летным шлемом. Ключ к тому, чтобы не выглядеть в комбинезоне как механик, лежит в аксессуарах. Любые украшения важны, даже если они просты, как те, что носят кинозвезды.