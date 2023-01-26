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1 час назад

59-летний Брэд Питт вышел на публику в велюровом комбинезоне из 90-х

Газета.Ru

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике в необычном для себя образе. Об этом сообщает Esquire.

Брэд Питт вышел на публику в велюровом комбинезоне из 90-х
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В перерыве между съемками нового триллера Apple TV "Волки" номинант на премию "Оскар" Брэд Питт вышел на улицы в велюровом вельветовом костюме болотного оттенка. Образ дополнила белоснежная футболка, белые кроссовки, салатовый палантин и красная сумка.

На модных показах сезона осень-зима 2023, прошедших за последние несколько недель, велюровые костюмы получили стильное обновление. В Милане Emporio Armani представил вариант в стиле пилота с сопутствующими кожаными перчатками и летным шлемом. Ключ к тому, чтобы не выглядеть в комбинезоне как механик, лежит в аксессуарах. Любые украшения важны, даже если они просты, как те, что носят кинозвезды.

Звёзды,Брэд Питт,
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