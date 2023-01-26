Лолита призналась, что не любит приглашать гостей

Певица Лолита в интервью MK.ru призналась, что не любит приглашать к себе гостей, так как за ними потом нужно убирать.

"Я совершенно законченный социопат. Мне гости не нужны! Натопчут – потом убирать за ними. Для встреч с друзьями самое лучшее – ресторан", - высказалась Лолита.

Она подчеркнула, что больше не планирует вкладывать деньги в покупку квартир. По словам исполнительницы, у нее уже есть все, что нужно - машина, дача и квартиры. Лолита призналась, что много средств тратит на работу.