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1 час назад

Лолита призналась, что не любит приглашать гостей

Газета.Ru

Певица Лолита в интервью MK.ru призналась, что не любит приглашать к себе гостей, так как за ними потом нужно убирать.

Лолита призналась, что не любит приглашать гостей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я совершенно законченный социопат. Мне гости не нужны! Натопчут – потом убирать за ними. Для встреч с друзьями самое лучшее – ресторан", - высказалась Лолита.

Она подчеркнула, что больше не планирует вкладывать деньги в покупку квартир. По словам исполнительницы, у нее уже есть все, что нужно - машина, дача и квартиры. Лолита призналась, что много средств тратит на работу.

"На самом деле у меня огромное количество других статей расхода. Я очень много средств вкладываю в работу. Плюс я плачу зарплату своему коллективу. У меня есть близкие родственники и друзья, которым я помогаю", - уточнила певица.

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