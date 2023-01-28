Ханна объяснила, откуда у нее деньги

Певица Ханна уже вовсю готовится к родам в Дубае. Чтобы времени в ожидании не терять, артистка решила пошопиться, а затем покрасоваться в обновках в соцсетях. Стоит ли говорить, что брендовые вещи в кадре предсказуемо вызвали волну хейта.

Фото: Super.ru Super.ru

«Когда есть большие деньги и знаменитость, можно хоть каждый день делать эти картинки. А с зарплатой 20 тысяч много не наклеишь», — предъявила подписчица.

Если вы ничего не поняли, объясняем: речь о карте желаний. Ханна уже не раз говорила: начать путь к успеху можно именно с нее.

Певица пройти мимо негатива не смогла и решила расставить все точки над i. Девушка рассказала, что в далеком 2009 году тоже зарабатывала немного — всего 30 тысяч. И тем не менее на карту желаний время находила. «Не важно, где ты сейчас, важно, где ты хочешь быть, — поделилась мудростью певица. — С мыслью, что ты получаешь двадцатку и это твой предел, правда карту делать не стоит».