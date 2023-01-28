Ханна объяснила, откуда у нее деньги

Певица Ханна уже вовсю готовится к родам в Дубае. Чтобы времени в ожидании не терять, артистка решила пошопиться, а затем покрасоваться в обновках в соцсетях. Стоит ли говорить, что брендовые вещи в кадре предсказуемо вызвали волну хейта.
«Когда есть большие деньги и знаменитость, можно хоть каждый день делать эти картинки. А с зарплатой 20 тысяч много не наклеишь», — предъявила подписчица.
Если вы ничего не поняли, объясняем: речь о карте желаний. Ханна уже не раз говорила: начать путь к успеху можно именно с нее.
Певица пройти мимо негатива не смогла и решила расставить все точки над i. Девушка рассказала, что в далеком 2009 году тоже зарабатывала немного — всего 30 тысяч. И тем не менее на карту желаний время находила. «Не важно, где ты сейчас, важно, где ты хочешь быть, — поделилась мудростью певица. — С мыслью, что ты получаешь двадцатку и это твой предел, правда карту делать не стоит».
По версии Ханны, именно позитивное мышление позволило ей добиться карьерных высот. Ну и трудолюбие, конечно же. «У меня нет партнеров и спонсоров. Есть только желание, умение пахать 24/7, команда и несомненно муж, который делится своим опытом, знаниями и во всем поддерживает», — добавила Ханна. Певица не скрывает, что богатый супруг мог бы купить ей все, но она выбрала для себя путь «самодостаточной, успешной и независимой». Что ж, после такого убедительного сторителлинга вопросов у подписчиков точно остаться не должно. Начинаем визуализировать!