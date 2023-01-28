Дочь Любови Успенской мечтает родить ребенка в 2023 году

Наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о планах на 2023 год. Самым главным пунктом в ее перечне стало материнство. Начинающая исполнительница мечтает родить ребенка от любимого человека.

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Плаксина рассказала, чем планирует заниматься в этом году. По словам 33-летней наследницы Успенской, она будет реализовываться духовно, физически и морально. Однако в ее списке планов оказалось то, чему очень обрадовалась 68-летняя шансонье.

«Становиться сильнее, спокойнее, встретить любимого человека, родить ребенка», — заявила дочь шансон-дивы на презентации шоу «Конфетка» телеканала ТНТ.