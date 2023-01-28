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2 часа назад

Дочь Любови Успенской мечтает родить ребенка в 2023 году

Слово и Делоиещё 2

Наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о планах на 2023 год. Самым главным пунктом в ее перечне стало материнство. Начинающая исполнительница мечтает родить ребенка от любимого человека.

Дочь Любови Успенской мечтает родить ребенка в 2023 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Плаксина рассказала, чем планирует заниматься в этом году. По словам 33-летней наследницы Успенской, она будет реализовываться духовно, физически и морально. Однако в ее списке планов оказалось то, чему очень обрадовалась 68-летняя шансонье.

«Становиться сильнее, спокойнее, встретить любимого человека, родить ребенка», — заявила дочь шансон-дивы на презентации шоу «Конфетка» телеканала ТНТ.

Успенская призналась, что тоже очень хочет внука или внучку. По словам артистки, она готова умереть после того, как увидит наследника своей дочери.

Звёзды,Любовь Успенская,
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