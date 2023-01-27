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1 час назад

Джиджи Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy

Газета.Ru

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом новой рекламной кампании бренда Givenchy. Об этом сообщает Paper Mag.

Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После своего первого показа Givenchy в сентябре прошлого года, Джиджи Хадид дебютировала в кампании в качестве нового лица бренда весной 2023 года. Реклама была сфотографирована Хеджи Шином и стилизована Карин Ройтфельд. По словам креативного директора Мэттью Уильямса вещи из новой коллекции бренда сочетают в себе парижскую элегантность и американскую простоту спортивной одежды.

В кадре Джиджи Хадид позировала в зеленом платье. Образ дополнили белоснежные босоножки со шнуровкой, массивные серьги и объемная сумка.

В конце января BOSS представил новую рекламную кампанию под названием «Боссами не рождаются» («Bosses aren't born»). В кампейне приняли участие модели Джиджи Хадид и Наоми Кэмпбелл, певец Малума, теннисист Маттео Берреттини и актер Ли Мин Хо.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк в кожаном тренче устроила ночную фотосессию на улицах Парижа.

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