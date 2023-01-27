Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy

После своего первого показа Givenchy в сентябре прошлого года, Джиджи Хадид дебютировала в кампании в качестве нового лица бренда весной 2023 года. Реклама была сфотографирована Хеджи Шином и стилизована Карин Ройтфельд. По словам креативного директора Мэттью Уильямса вещи из новой коллекции бренда сочетают в себе парижскую элегантность и американскую простоту спортивной одежды.