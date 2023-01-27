Хадид впервые стала лицом рекламной кампании Givenchy

Супермодель Джиджи Хадид стала лицом новой рекламной кампании бренда Givenchy. Об этом сообщает Paper Mag.
После своего первого показа Givenchy в сентябре прошлого года, Джиджи Хадид дебютировала в кампании в качестве нового лица бренда весной 2023 года. Реклама была сфотографирована Хеджи Шином и стилизована Карин Ройтфельд. По словам креативного директора Мэттью Уильямса вещи из новой коллекции бренда сочетают в себе парижскую элегантность и американскую простоту спортивной одежды.
В кадре Джиджи Хадид позировала в зеленом платье. Образ дополнили белоснежные босоножки со шнуровкой, массивные серьги и объемная сумка.
В конце января BOSS представил новую рекламную кампанию под названием «Боссами не рождаются» («Bosses aren't born»). В кампейне приняли участие модели Джиджи Хадид и Наоми Кэмпбелл, певец Малума, теннисист Маттео Берреттини и актер Ли Мин Хо.
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