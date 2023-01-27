Канье Уэста заметили на шопинге с новой женой

13 января стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца. Спустя несколько дней журналисты Daily Mail рассказали, что после тайной свадьбы Уэст и Сенсори улетели на медовый месяц на шикарный курорт Амангири, расположенный в американском штате Юта. Сами молодожены до сих никак не прокомментировали свои отношения, несмотря на то, Канье недавно выпустил песню под названием Censori Overload.