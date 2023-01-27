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1 час назад

Канье Уэста заметили на шопинге с новой женой в скандальном бутике Balenciaga

Газета.Ruиещё 1

Рэпер и бизнесмен Канье Уэст был запечатлен в Беверли-Хиллз за покупками с новой женой Бьянкой Сенсори. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие фотографии.

Канье Уэста заметили на шопинге с новой женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пара отправилась за покупками в бутик скандального бренда Balenciaga. Канье Уэст и Бьянка Сенсори вместе выбирали новые образы и сделали покупки. На новой жене рэпера была объемная желтая шуба и сапоги на высоком каблуке.

13 января стало известно, что Канье Уэст тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. По данным СМИ, официально свой брак они не заключили, но торжество уже состоялось, а рэпер и его новая жена носят обручальные кольца. Спустя несколько дней журналисты Daily Mail рассказали, что после тайной свадьбы Уэст и Сенсори улетели на медовый месяц на шикарный курорт Амангири, расположенный в американском штате Юта. Сами молодожены до сих никак не прокомментировали свои отношения, несмотря на то, Канье недавно выпустил песню под названием Censori Overload.

Ранее сообщалось, что 9-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста дебютирует в кино.

Звёзды,Канье Уэст,Ким Кардашьян,
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