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1 час назад

Певица Диана Гурцкая вспомнила о страхах перед рождением сына

Слово и Дело

Народная артистка России Диана Гурцкая считает рождение сына самым важным событием в своей жизни. Однако во время беременности ей пришлось столкнуться со страхом, который связан с ее болезнью.

Гурцкая вспомнила о страхах перед рождением сына
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Певица с рождения страдает слепотой. Она переживала, что недуг может унаследовать ее ребенок. К счастью, беда обошла Гурцкую стороной, и мальчик родился полностью здоровым.

«Какая бы судьба ни случилась в моей жизни, я бы все равно родила, потому что это мой ребенок, это мое дите», — призналась она в эфире проекта «Откровенно» Федерального агентства новостей.

По словам звезды, появление на свет малыша и его воспитание являются главными достижениями в ее жизни. Ознакомиться с полным интервью можно 28 января на платформах ФАН.

Звёзды,Диана Гурцкая,
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