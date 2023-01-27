Гурцкая вспомнила о страхах перед рождением сына

Народная артистка России Диана Гурцкая считает рождение сына самым важным событием в своей жизни. Однако во время беременности ей пришлось столкнуться со страхом, который связан с ее болезнью.

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Певица с рождения страдает слепотой. Она переживала, что недуг может унаследовать ее ребенок. К счастью, беда обошла Гурцкую стороной, и мальчик родился полностью здоровым.

«Какая бы судьба ни случилась в моей жизни, я бы все равно родила, потому что это мой ребенок, это мое дите», — призналась она в эфире проекта «Откровенно» Федерального агентства новостей.