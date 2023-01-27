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1 час назад

Памеле Андерсон пришлось избавляться от лишнего веса после написания мемуаров

Inc-News

Знаменитость даже не заметила, как менялось ее тело.

Андерсон пришлось избавляться от лишнего веса после написания мемуаров
Фото: Inc-NewsInc-News

Мемуары неувядающей красотки Памелы Андерсон, конечно, не достигли такого уровня скандальности, как «шедевр» принца Гарри, но тоже публику заинтересовали.

Только вот работа над книгой обошлась Памеле в одиннадцать килограммов лишнего веса.

Как призналась артистка, будучи вегетарианкой и в целом очень разборчивой в питании, во время написания воспоминаний она немного отошла от привычного рациона.

«Я так страстно хотела рассказать свою историю, что не заметила, что я ем не то и не так, и мое тело меняется. После того, как я закончила книгу, весы показали лишних одиннадцать кило», - призналась Андерсон.

Впоследствии она привела себя в форму, но для этого пришлось попотеть в спортзале и тесно общаться с диетологом.

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