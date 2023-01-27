Андерсон пришлось избавляться от лишнего веса после написания мемуаров

Знаменитость даже не заметила, как менялось ее тело.
Мемуары неувядающей красотки Памелы Андерсон, конечно, не достигли такого уровня скандальности, как «шедевр» принца Гарри, но тоже публику заинтересовали.
Только вот работа над книгой обошлась Памеле в одиннадцать килограммов лишнего веса.
Как призналась артистка, будучи вегетарианкой и в целом очень разборчивой в питании, во время написания воспоминаний она немного отошла от привычного рациона.
«Я так страстно хотела рассказать свою историю, что не заметила, что я ем не то и не так, и мое тело меняется. После того, как я закончила книгу, весы показали лишних одиннадцать кило», - призналась Андерсон.
Впоследствии она привела себя в форму, но для этого пришлось попотеть в спортзале и тесно общаться с диетологом.