Сестра Сайрус посетила Неделю моды в оголяющем грудь платье

Американская актриса и певица Ноа Сайрус появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует портал Page Six.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

23-летняя сестра Майли Сайрус посетила Неделю моды в Париже в платье бренда Stéphane Rolland черного цвета с вырезом в области груди. На размещенных кадрах видно, что декольте оформлено цепью, которая прикрывала оголенную грудь девушки, отказавшейся от нижнего белья. При этом длинные темные волосы исполнительницы были распущены.

Кроме того, Сайрус обесцветила брови, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на каблуках, которые она надела на полупрозрачные черные колготки. Известно, что в таком виде певица посетила показ модного дома Arturo Obegero.