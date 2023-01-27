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33 минуты назад

Певец Игорь Саруханов тайно женился в седьмой раз

Газета.Ru

Певец Игорь Саруханов в беседе с aif.ru признался, что снова женился.

Саруханов тайно женился в седьмой раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Избранницей 66-летнего артиста стала дизайнер Леся Садовская. «Она успешный модельер, дизайнер одежды. В последние годы она одевала меня. В ноябре прошлого года я сделал ей предложение, а 26 декабря мы поженились в Москве», — поделился Саруханов.

Для исполнителя это уже седьмой брак. В декабре 2022 года он развелся с Татьяной Костычевой, на которой был женат с 2014 года. «С Татьяной давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей содержу», — объяснил Саруханов.

Звёзды,Игорь Саруханов,
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