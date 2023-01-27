Саруханов тайно женился в седьмой раз

Избранницей 66-летнего артиста стала дизайнер Леся Садовская. «Она успешный модельер, дизайнер одежды. В последние годы она одевала меня. В ноябре прошлого года я сделал ей предложение, а 26 декабря мы поженились в Москве», — поделился Саруханов.

Для исполнителя это уже седьмой брак. В декабре 2022 года он развелся с Татьяной Костычевой, на которой был женат с 2014 года. «С Татьяной давно разошлись, но человеческие отношения сохранили. Детей содержу», — объяснил Саруханов.