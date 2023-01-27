Брэд Питт появился на публике в необычном для себя образе: фото

Брэд Питт — живое пособие под названием «как справиться с разводом». Один из признанных красавчиков Голливуда никогда не отличался любовью к ярким вещам — во всяком случае, в эпоху Джоли. Теперь же его душа требует перемен: с каждым новым выходом сердцеед выглядит все ярче и свежее! Мало того что Питт обзавелся новой подружкой в два раза моложе него, тотальная реновация коснулась и гардероба актера. А одежда, как известно, соответствует самоощущению человека.