Брэд Питт появился на публике в необычном для себя образе: фото

Брэд Питт — живое пособие под названием «как справиться с разводом». Один из признанных красавчиков Голливуда никогда не отличался любовью к ярким вещам — во всяком случае, в эпоху Джоли. Теперь же его душа требует перемен: с каждым новым выходом сердцеед выглядит все ярче и свежее! Мало того что Питт обзавелся новой подружкой в два раза моложе него, тотальная реновация коснулась и гардероба актера. А одежда, как известно, соответствует самоощущению человека.
На днях папарацци подловили Брэда на прогулке по вечернему Нью-Йорку. Актер буквально затмил прохожих велюровым комбинезоном бирюзового цвета. Образ дополняли ярко-желтый шарф и красная сумка. Куда направлялся мистер Смит в таком наряде, мы догадываемся. Недавно стало известно, что его отношения с возлюбленной Инес де Рамон вышли на новый уровень: сперва селебрити встретили вместе Новый год, затем вдвоем отдыхали в Мексике. Так и до свадьбы недалеко!