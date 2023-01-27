Близкая подруга Бузовой раскрыла причину одиночества звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова один раз была замужем и пережила множество романов. В итоге девушка оказалась одна и все никак не может найти себе пару.

О причинах неудачи в личной жизни 37-летней артистки рассказала «КП» ее близкая подруга Мария Погребняк. Она считает, что виной всему представители противоположного пола.

Погребняк уверена, что достойных мужчин нынче практически не осталось. Большинство из них являются собственниками, что априори не может устроить состоявшуюся и независимую Бузову.

«У нас очень много единоличников и самоуверенных мужчин, которые считают: "Вот ты такая красивая, я на тебя обратил внимание, давай ты сейчас будешь петь и танцевать под мою дудку"» — поделилась подруга певицы.