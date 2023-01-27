Брутян похвасталась, что Прилучный дарит ей цветы почти каждый день

По словам звезды, супруг очень внимателен к ней. «С самого начала наших отношений почти каждый день я получаю красивые цветы. На одном свидании я как-то сказала, что люблю, когда в доме живые цветы. А Паша ответил, что помнит об этом еще со съемок», — призналась она.