Брутян похвасталась, что Прилучный дарит ей цветы почти каждый день

Актриса Зепюр Брутян поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впечатлениями от брака с Павлом Прилучным.
По словам звезды, супруг очень внимателен к ней. «С самого начала наших отношений почти каждый день я получаю красивые цветы. На одном свидании я как-то сказала, что люблю, когда в доме живые цветы. А Паша ответил, что помнит об этом еще со съемок», — призналась она.
По словам Брутян, внимание мужчины к женщине является одной из важных частей отношений.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян связали себя узами брака в августе 2022 года. Ранее актер был женат на Агате Муцениеце, от бывшей супруги у него двое детей.