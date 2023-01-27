Самойлова объяснила, как ее дети успевают учиться и путешествовать

Глядя на отдых нашей любимой парочки, кажется, что про такие слова, как «работа», «учеба» и «будни», в их семейном раю никто даже и не слышал! Оксана и Джиган греются на солнышке в разных уголках мира вот уже почти месяц, а вместе с ними, конечно же, и их дети. При этом старшие дочки звезд, Ариела и Лея, уже ходят в школу. А подписчики Оксаны недоумевают: как же они успевают учиться, так надолго отправляясь в путешествия?

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Оксана внесла ясность и дала понять, что в приоритете у них, как и всегда, — семья. «Путешествия расширяют кругозор, меняют нашу жизнь и отношение к ней, наши приоритеты и ценности. Путешествуя, мы получаем новый опыт и знания. А еще в путешествиях мы семья на максималках — 24/7 все вместе. И, честно, я не знаю, что может быть важнее», — призналась Самойлова.