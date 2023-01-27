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52 минуты назад

Еще одна женщина обвинила Харви Вайнштейна в изнасиловании

Lenta.ru

Еще одна женщина обвинила осужденного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании. Об этом сообщает Daily Mail.

Еще одна женщина обвинила Вайнштейна в изнасиловании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывшая актриса Лиза Пекар рассказала, что в 2001 году кинодеятель принудил ее к оральному сексу в номере отеля, где изначально артистка планировала пройти просушивание на роль в проекте. Женщина рассказала, что при встрече с продюсером «замерла», когда киномагнат разделся, а позже стала умолять его остановиться, когда Вайнштейн начал «тыкать» в ее лицо свои «искореженные гениталии».

После случившегося Пекар предложили сняться в фильме «Вид сверху лучше» 2003 года. В картине актриса произнесла всего одну реплику, хотя изначально, по ее словам, создатели картины обещали ей более крупную роль. Сам Вайнштейн призвал артистку не упоминать о произошедшем.

Пекар отметила, что этот инцидент «положил конец» ее актерской карьере, из-за чего она начала заниматься продюсированием и написанием сценариев.

Представители Харви Вайнштейна опровергли обвинения бывшей актрисы, а также заявили, что киномагнат готов пройти полиграф для доказательства лжи со стороны женщины.

В конце декабря прошлого года Харви Вайнштейна признали виновным еще в одном изнасиловании.

Обвинения в адрес голливудского шоумена впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных Вайнштейна, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с продюсером рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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