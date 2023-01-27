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2 часа назад

Звезда "Склифосовского" Куликова призналась, что зависима от отношений

Газета.Ru

Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова в интервью «Каравану историй» призналась, что зависима от близких отношений.

Звезда "Склифосовского" призналась, что зависима от отношений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Без любви невозможно. У всех она разная и по-разному проявляется, но, наверное, это отправная точка. Я зависима от близких отношений», — заявила Куликова.

Она отметила, что со временем стала проводить больше времени дома и с семьей, хотя раньше любила посещать светские мероприятия и выпивать с друзьями. Артистка предположила, что это связано с возрастными изменениями или влиянием некоторых событий на ее жизнь.

Ранее Мария Порошина стала врачом на новых кадрах со съемок «Склифосовского».

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