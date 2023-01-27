Звезда "Склифосовского" призналась, что зависима от отношений

«Без любви невозможно. У всех она разная и по-разному проявляется, но, наверное, это отправная точка. Я зависима от близких отношений», — заявила Куликова.

Она отметила, что со временем стала проводить больше времени дома и с семьей, хотя раньше любила посещать светские мероприятия и выпивать с друзьями. Артистка предположила, что это связано с возрастными изменениями или влиянием некоторых событий на ее жизнь.