Дрейк остановился в нью-йоркском отеле за $75 тыс. в сутки

Рэпер Дрейк остановился в номере люкс отеля The Mark Hotel за $75 тыс. за ночь на время двух концертов в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.

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Исполнитель выбрал номер в виде пентхауса, который занимает почти 1 тыс. кв. м. По информации Page Six, это самый большой и дорогой номер в Северной Америке. В нем располагаются пять спален, шесть ванных комнат, четыре камина, парная, столовая на 24 человека, полноценная кухня, рояль и балкон.

На этой неделе Дрейк приехал в Нью-Йорк, чтобы дать два концерта в театре Apollo. После первого шоу он арендовал шикарный клуб Casa Cruz в Верхнем Ист-Сайде для вечеринки, на которой были только его друзья и семья.

«Он приготовил все, что только можно: еду, напитки и подарки, чтобы поблагодарить их за неизменную поддержку на протяжении многих лет. Это была чрезвычайно эксклюзивная вечеринка», — сказал инсайдер.

А после другого шоу он пригласил еще меньшую группу людей на ужин в ресторан Cucina Alba в Челси.