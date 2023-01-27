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1 час назад

53-летняя Дженнифер Лопес вышла на публику в жакете с глубоким декольте

Газета.Ru

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес опубликовала фото в вечернем образе накануне премьеры фильма с ее участием. Снимками она поделилась в социальных сетях.

53-летняя Лопес вышла на публику в жакете с глубоким декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях она позирует в черном брючном костюме. Элегантный образ дополняет жакет с глубоким декольте на молнии. Из аксессуаров Дженнифер Лопес выбрала массивные золотые цепи, серьги и кольца. Актрисе сделали укладку с голливудскими локонами и легкий вечерний макияж с золотыми акцентами.

Вечерний образ актриса показала накануне выхода нового фильма с ее участием. 27 января состоится премьера картины «Моя пиратская свадьба». В центре сюжета экстравагантная свадьба Тома и Дарси. Она оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.

Ранее сообщалось, что 53-летняя Дженнифер Лопес в «голом» платье пришла на премьеру фильма со своим участием.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
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