53-летняя Лопес вышла на публику в жакете с глубоким декольте

Певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес опубликовала фото в вечернем образе накануне премьеры фильма с ее участием. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На новых фотографиях она позирует в черном брючном костюме. Элегантный образ дополняет жакет с глубоким декольте на молнии. Из аксессуаров Дженнифер Лопес выбрала массивные золотые цепи, серьги и кольца. Актрисе сделали укладку с голливудскими локонами и легкий вечерний макияж с золотыми акцентами.

Вечерний образ актриса показала накануне выхода нового фильма с ее участием. 27 января состоится премьера картины «Моя пиратская свадьба». В центре сюжета экстравагантная свадьба Тома и Дарси. Она оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.