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1 час назад

Что случилось с первой женой Пирса Броснана

Мира Маркина

Ирландский актер Пирс Броснан познакомился со своей первой супругой Кассандрой Харрис на кастинге «бондианы». Это была любовь с первого взгляда, однако их история отношения не закончилась хеппи-эндом. Что случилось с возлюбленной звезды, читайте в материале «Рамблера».

Что случилось с первой женой Пирса Броснана
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В 1980 году Пирс Броснан женился на Харрис, усыновив двух ее детей от предыдущих отношений. В этом браке родился их общий сын Шон. Увы, через семь лет в их дом пришла беда — у Кассандры диагностировали рак яичников.

Четыре года пара боролась за выздоровление, Броснан бросил все дела и старался сделать максимум для любимой женщины. Но усилия оказались тщетны: 28 декабря 1991-го она умерла. Позже Броснан признавался, что когда у любимого человека диагностируют столь серьезное заболевание, то у второй половинки кардинально меняется взгляд на жизнь, что произошло и с ним. К слову, дочь Кассандры Кристин в 2013 году скончалась от такого же диагноза.

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В 1994 году актер встретил Кили Шэйл Смит, которая на тот момент работала телекорреспондентом. Их первое свидание произошло спустя несколько дней после знакомства. Они встречались семь лет, а в 2001 году поженились. И живут счастливо вместе по сей день!

Как-то актер сказал: «Я нашел идеал в лице Кили. Даже если бы мне пришлось искать его миллион лет, то я все равно бы нашел именно ее».

Пирс также признавался, что залогом их счастливого брака является время, проведенное вместе. Он отметил, что его первый союз был очень счастливым, но ему несказанно повезло вновь обрести любовь уже в лице Кили.

Супруги воспитывают двоих сыновей — Дилана Томаса и Пэриса Бекетта. В настоящее время наследники Броснана следуют по его стопам — они пробуют себя в модельном бизнесе, в качестве актеров и даже в роли защитников окружающей среды. В 2022 году в одном из интервью Дилан Томас и Пэрис признались: «У нас лучшие родители, которых вы только можете себе вообразить».

Звёзды,Пирс Броснан,
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