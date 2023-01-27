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2 часа назад

Певица Бритни Спирс пожаловалась на фанатов, которые вызвали к ней полицию

Мира Маркина

Музыкальная исполнительница Бритни Спирс пожаловалась в в соцсетях на фанатов, которые пошутили и вызвали к ней домой полицию.

"Как всем известно, полицию вызвали ко мне домой из-за телефонных розыгрышей. Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись", — написала Спирс.

Она отметила, что полицейские не проникли на территорию ее дома: сразу поняли, что ничего не случилось. Спирс также предположила, что стала жертвой "буллинга и запугивания", поскольку медиа преподнесли ситуацию в дурном свете.

"В этот период моей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так забочусь, смогут уважать мою личную жизнь в будущем", — добавила певица.

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Ранее Бритни Спирс решила сменить имя.

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