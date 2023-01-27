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1 час назад

Ирина Безрукова вспомнила, как возлюбленный ради нее лез по водосточной трубе

Диана Товсепова

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что ее бывшие возлюбленные не раз совершали ради нее «разные глупости». Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

Безрукова вспомнила, как возлюбленный ради нее лез по водосточной трубе
Фото: Commons.wikimedia.orgCommons.wikimedia.org

Актриса вспомнила, что один из ее экс-возлюбленных лез по водосточной трубе, а другой стоял на коленях в снегу, крича девушке приятные слова.

Кроме того, она рассказала, что получала от мужчин полезные подарки, вроде банки черной икры. Так, один из ее воздыхателей подарил 250-граммовую банку с осетром. Безрукова считает такие подарки классными и с радостью принимает их.

Безруков признался, что не показывал детям "Бригаду"

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова рассказала о комфорте ее мужчин.

Звёзды,Ирина Безрукова,Анастасия Волочкова,
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