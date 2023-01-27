Безрукова вспомнила, как возлюбленный ради нее лез по водосточной трубе

Актриса Ирина Безрукова рассказала, что ее бывшие возлюбленные не раз совершали ради нее «разные глупости». Об этом она рассказала в беседе с mk.ru.

Фото: Commons.wikimedia.org Commons.wikimedia.org

Актриса вспомнила, что один из ее экс-возлюбленных лез по водосточной трубе, а другой стоял на коленях в снегу, крича девушке приятные слова.

Кроме того, она рассказала, что получала от мужчин полезные подарки, вроде банки черной икры. Так, один из ее воздыхателей подарил 250-граммовую банку с осетром. Безрукова считает такие подарки классными и с радостью принимает их.