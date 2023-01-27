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1 час назад

Савичева призналась, что ушла со сцены ради семьи

Газета.Ruиещё 1

Певица Юлия Савичева объяснила в беседе с mk.ru, почему ушла со сцены. Савичева рассказала, что не могла совмещать работу и семью, поэтому выбрала второе.

Савичева призналась, что ушла со сцены ради семьи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она объяснила, что по своей натуре - трудоголик, поэтому часто не жалела себя во время гастролей. В какой-то момент артистка стала "болеть, не переставая".

"Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны, поэтому я просто сделала такой выбор", - поделилась Савичева.

Певица призналась, что скучала по сцене в период послеродовой депрессии. Однако она не жалеет о своем выборе. По ее мнению, семья очень важна.

"И знаете, я поняла, что без семьи я никто и просто не смогу так - как будто неполноценная личность какая-то", - заявила артистка.

Звёзды,Юлия Савичева,
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