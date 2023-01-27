Савичева призналась, что ушла со сцены ради семьи

Певица Юлия Савичева объяснила в беседе с mk.ru, почему ушла со сцены. Савичева рассказала, что не могла совмещать работу и семью, поэтому выбрала второе.

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Она объяснила, что по своей натуре - трудоголик, поэтому часто не жалела себя во время гастролей. В какой-то момент артистка стала "болеть, не переставая".

"Организм мне не позволял совмещать работу и материнство: любой стресс, любой перепад настроения влиял на гормоны, поэтому я просто сделала такой выбор", - поделилась Савичева.

Певица призналась, что скучала по сцене в период послеродовой депрессии. Однако она не жалеет о своем выборе. По ее мнению, семья очень важна.