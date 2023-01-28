Кем была Джорджина до встречи с Роналду

Джорджина Родригес счастлива в отношениях с Криштиану Роналду. Вторая половинка звёздного футболиста живёт так, как многие могут лишь мечтать. Отдых на дорогих курортах, брендовая одежда, яхты и суперкары… О Джорджине даже сняли сериал, что подтверждает её особый статус в мире подруг и жён футболистов. Но жизнь Родригес не всегда была похожа на сказку. Рассказываем о том, каким был путь Джорджины до знакомства с Криштиану.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Джорджина родилась в скромной семье в Аргентине. Когда девочке был годик, её мать, испанка, решила вернуться на родину. Семейство поселилось в небольшом городке Хака на севере Испании. Будучи ребёнком, Джорджина мечтала стать балериной. Увы, финансовое положение семьи не позволяло девочке рассчитывать на занятия в танцевальной школе. Джорджине пришлось выбирать другой путь – она решила сделать карьеру на торговле модной одеждой.

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Криштиану Роналду и Джорджину Родригес объединяет целеустремлённость. У Криштиану тоже было тяжёлое детство, но стремление к успеху и упорный труд позволили ему стать одним из лучших футболистов в истории. Джорджина шла по жизни с похожими принципами. Когда она подросла, то переехала в Уэску, где стала официанткой. Там девушка не задержалась надолго - следующим пунктом стал Сан-Себастьян. Там Джорджина устроилась на работу в магазин Massimo Dutti. Она стала зарабатывать неплохие деньги, но Джорджина стремилась к чему-то большему. Следующим шагом стала Англия.

Роналду переехал в Англию в 18 лет. Джорджина сделала это в 17 лет. Девушка приехала в Бристоль, где устроилась помощницей по хозяйству в семье. Главной целью Родригес было изучение английского языка. К тому моменту девушка осознавала, что для успешной карьеры в мире моды ей важно хорошо говорить на английском. Изучив язык, Джорджина вернулась в Испанию.

В 2016 году Джорджина стала продавцом в элитном магазине Gucci в Мадриде. Именно здесь жгучая брюнетка познакомилась с Криштиану Роналду. Спустя пару дней Родригес и Роналду пересеклись снова – уже в непринуждённой обстановке. Джорджина рассказывала, что это была та самая любовь с первого взгляда.

Долго скрывать отношения в современном мире трудно. Когда любовная история Джорджины Родригес и Криштиану Роналду была раскрыта, девушка столкнулась с проблемами. Футбольные фанаты приходили в магазин Gucci, чтобы сделать фото и задать вопросы. Работодатели Джорджины стали переживать, что поток фанатов в магазине будет отпугивать богатых клиентов. Как следствие, девушку уволили – спустя всего восемь месяцев после получения работы её мечты.

Дальше Джорджина устроилась в магазин Prada. Там история повторилась – футбольные фанаты изображали из себя клиентов, чтобы сделать со второй половинкой Криштиану Роналду селфи и получить её автограф. Девушке приходилось буквально прятаться от повышенного внимания. Это было несовместимо с работой.

Ещё относительно недавно Джорджина Родригес продавала брендовую одежду богатым и знаменитым клиентам, а теперь она сама стала знаменитостью и покупает дорогие вещи. Девушка Криштиану Роналду может позволить себе всё, но в то же время она не хочет сидеть на шее у звёздного футболиста. Показательным моментом стало то, как во время беременности Джорджина пошла на курсы по финансовому учёту. Там ей рассказывали об управлении активами, налогах и юридических деталях. Амбиции Джорджины куда более высоки, чем просто появляться на обложках журналов и посещать светские вечеринки в компании Криштиану.

«Мне нравилось зарабатывать деньги для себя самой. Я никогда не позволяла себе помогать», - говорила как-то Джорджина.

Вероятно, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес до сих пор не поженились, хотя слухи ходят разные. Однажды эти слухи подогрела сама девушка, опубликовав в социальных сетях фотографии с кольцом. Роналду как-то говорил о желании связь Джорджину в жёны, но звёздная пара своими планами не делится. Наверняка они всё же свяжут себя узами брака в обозримом будущем.