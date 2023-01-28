Теона Дольникова рассказала, как пережила смерть любимого

Теона называет тот период своей жизни «личным адом». Избранник Дольниковой, Никита Быченков, скончался на гастролях от разрыва сердца. Певица призналась, что не понимала, как жить дальше. По словам Теоны, ей было очень больно и единственным желанием артистки было заснуть, потому что тогда она ничего не чувствовала. Теона не понимает, почему людям с дества не объясняют, как пережить уход близких.
«Как с этим жить? Как сделать так, чтобы ты сам не сдох от боли?», - рассказала Дольникова в YouTube-шоу «Георгий за кадром».
Как признается Теона, свою боль она решила сублимировать. Певица поставила спектакль по записям возлюбленного. Дольникова рассказала, что помнить стихи Никиты наизусть.
Сейчас певица счастлива в браке с актером Максимом Щегловым. У пары растет сын.