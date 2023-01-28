Теона Дольникова рассказала, как пережила смерть любимого

Теона называет тот период своей жизни «личным адом». Избранник Дольниковой, Никита Быченков, скончался на гастролях от разрыва сердца. Певица призналась, что не понимала, как жить дальше. По словам Теоны, ей было очень больно и единственным желанием артистки было заснуть, потому что тогда она ничего не чувствовала. Теона не понимает, почему людям с дества не объясняют, как пережить уход близких.