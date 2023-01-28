Экс-муж Памелы Андерсон оставит ей $10 млн наследства

Бывший муж Памелы Андерсон кинопродюсер Джон Питерс намерен после своей смерти оставить ей наследство в размере $10 млн, сообщает Variety.
Питерс и Андерсон сыграли свадьбу 20 января 2020 года, но семейная идиллия звезд продлилась чуть менее двух недель — через 12 дней супруги подали на развод.
Несмотря на скоротечность совместной семейной жизни, кинопродюсер сделал громкое заявление о своем намерении завещать Андерсон часть своего наследства в размере $10 млн.
«Я всегда буду любить Памелу, она всегда будет в моем сердце. Неважно, понадобятся ей эти деньги или нет, она получит их в соответствии с моим завещанием», — признался Питерс.
Сама Андерсон эту новость никак не прокомментировала.