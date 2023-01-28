7 звезд, которые сидели в тюрьме

Эти знаменитости успели многое: погреться в лучах славы, постоять под вспышками фотокамер и даже посидеть за решеткой.

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Мишель Родригес

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Звезда фильма «Форсаж», как и ее экранная героиня, обожает экстремальную езду и не любит соблюдать правила дорожного движения. Мишель штрафовали то за превышение скорости, то за вождение в нетрезвом виде. Актриса не бралась за ум и в 2004 году в итоге попала в серьезное ДТП: Родригес сбила мотоциклиста и покинула место аварии. Полицейские остановили автомобиль актрисы. В крови знаменитости нашли алкоголь, а в ее сумке — приостановленные водительские права. За все это безобразие Мишель получила три года испытательного срока. Думаете, ее это вразумило? Нисколько! Она взялась за старое. После этого случая актрису несколько раз ловили за вождением в состоянии алкогольного опьянения. В конце концов, Родригес доигралась: после очередной поездки в пьяном виде актриса получила тюремный срок в 60 дней.

50 Cent

У Кертиса Джексона (настоящее имя исполнителя) было трудное детство: его мать с пятнадцати лет продавала крэк, бродяжничала и умерла в 23 года при невыясненных обстоятельствах. В это время будущему рэперу было восемь лет. Кертиса воспитывала бабушка, на попечении которой было еще восемь детей. За всеми она уследить не могла, поэтому мальчик делал, что хотел: в двенадцать продавал крэк, а в пятнадцать купил оружие. В 1994 году, когда будущему рэперу было девятнадцать лет, его приговорили к трем годам тюрьмы за хранение и продажу наркотиков. Джексон отсидел полгода, добился условно-досрочного освобождения и решил посвятить себя музыке.

Шон Пенн

Актер известен не только своими блестящими ролями, но и вспышками агрессии. В период его брака с Мадонной ходили слухи о домашнем насилии со стороны Шона. Один раз певица даже прибежала в полицейский участок с многочисленными синяками на лице. Она написала на Пенна заявление, но позже забрала. От выходок актера страдала не только жена. В 1985 году Шон напал на папарацци: забрал фотоаппарат, ударил им журналиста по спине и избил его ногами. Такую выходку актеру не простили и дали три месяца тюремного заключения.

Тупак Шакур

В 1995 году рэпер получил четырехлетний срок за изнасилование и растление малолетних. В тюрьме Тупак отсидел всего девять месяцев и провел это время очень продуктивно: читал философские книги и записал альбом Me Against the World, который потом возглавил Billboard. Так Шакур стал первым рэпером, чья пластинка занимала первые строчки хит-парадов, пока ее автор сидел в местах не столь отдаленных.

Крис Браун

Все мы помним его скандальный роман с Рианной: певица обвинила Брауна в насилии, но Крис отделался только условным сроком. Но певец не исправился: через четыре года после оглашения приговора он избил мужчину рядом с Белым домом. Думаете, за это его посадили? Нет, Криса направили в реабилитационную клинику, в которой он продолжил дебоширить. Но там его терпеть не стали и выгнали, на этот раз отправив не домой в роскошный особняк, а за решетку. В тюрьме он провел несколько недель.

Фелисити Хоффман

У звезды «Отчаянных домохозяек» тоже были проблемы с законом. Актриса переживала за судьбу дочери Софии и хотела, чтобы та поступила в хороший вуз. По баллам ее ребенок не проходил, и Фелисити решила дать взятку преподавателям, за что поплатилась: ее поймали с поличным и приговорили к 14 дням тюрьмы.

Софи Лорен