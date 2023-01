7 звезд, которые сидели в тюрьме

Мишель Родригес

50 Cent

Шон Пенн

Тупак Шакур

В 1995 году рэпер получил четырехлетний срок за изнасилование и растление малолетних. В тюрьме Тупак отсидел всего девять месяцев и провел это время очень продуктивно: читал философские книги и записал альбом Me Against the World, который потом возглавил Billboard. Так Шакур стал первым рэпером, чья пластинка занимала первые строчки хит-парадов, пока ее автор сидел в местах не столь отдаленных.