Дочь Успенской заявила о своем желании родить в 2023 году

В сети 33-летнюю дочь Любови Успенской неоднократно подозревали в тайной беременности. Кто-то выдвигал теорию, что Татьяна Плаксина сделала ЭКО. Однако на светских мероприятиях и выступлениях девушка всегда в компании своей звёздной матери.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Напомним, что с конца 2022 года российская звезда шансона Любовь Успенская начала активно продвигать свою дочь в музыкальной карьере. Теперь они обе выступают на концертах, а Успенская даже успела поднять за это гонорар.