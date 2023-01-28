Дочь Успенской заявила о своем желании родить в 2023 году

В сети 33-летнюю дочь Любови Успенской неоднократно подозревали в тайной беременности. Кто-то выдвигал теорию, что Татьяна Плаксина сделала ЭКО. Однако на светских мероприятиях и выступлениях девушка всегда в компании своей звёздной матери.
Напомним, что с конца 2022 года российская звезда шансона Любовь Успенская начала активно продвигать свою дочь в музыкальной карьере. Теперь они обе выступают на концертах, а Успенская даже успела поднять за это гонорар.
Что касается желания стать мамой, то дочь Успенской не стала скрывать этого факта, поэтому своим подписчикам откровенно рассказала, что мечтает познать материнство. Более того, сама 68-летняя Любовь Успенская мечтает стать «эстрадной бабушкой».