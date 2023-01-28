Ольга Кабо рассказала, как сохраняет молодость

Поддерживать молодость актрисе Ольге Кабо помогает оптимизм, с которым она смотрит на жизнь, а также любовь зрителей и уход за собой. Об этом она рассказала в интервью StarHit.

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Ольга Кабо, по собственным словам, радуется каждому прожитому дню, получает удовольствие от работы и хобби, общается только с единомышленниками. При этом не забывает о профессиональном уходе:

"Люди, чуждые мне, не задерживаются рядом надолго, как-то сами отваливаются, как высохшая грязь от ботинок…. Обожаю выходить на сцену, слушать, как замирает или рукоплещет зрительный зал, заряжаюсь энергией творчества… И конечно, люблю профессиональные уходы — массажи, обертывания. А главное, редко досягаемое счастье и блаженство — хорошенько выспаться, проснуться без будильника".