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1 час назад

Бондарчук в мини восхитила поклонников длинными ногами

Мослента

Фотографию в мини-платье опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук. В комментариях поклонники выразили восхищение ногами 54-летней знаменитости.

Бондарчук в мини восхитила поклонников длинными ногами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Длинные…» — подписала снимок Бондарчук.

В кадре она в коротком черном платье с длинными рукавами и в босоножках на шпильке стоит, облокотившись на рояль.

Мослента

«Длинные, стройные, красивые», «Нет слов, одни ноги! Вы богиня», «Классные ноги», «Ох, ножки», «Умопомрачительные», — отреагировали юзеры на увиденное.

«Много-много лет назад моя сестра, проходя мимо ЦУМа, увидела длинные-длинные ноги. Это были ваши, поняла она, когда обогнала вас», — поделилась историей участница дискуссии.

Несколько пользователей заметили, что Бондарчук выбрала обувь не по сезону.

Звёзды,Светлана Бондарчук,ЦУМ,
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