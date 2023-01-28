Бондарчук в мини восхитила поклонников длинными ногами

Фотографию в мини-платье опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная модель и телеведущая Светлана Бондарчук. В комментариях поклонники выразили восхищение ногами 54-летней знаменитости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Длинные…» — подписала снимок Бондарчук.

В кадре она в коротком черном платье с длинными рукавами и в босоножках на шпильке стоит, облокотившись на рояль.

Мослента

«Длинные, стройные, красивые», «Нет слов, одни ноги! Вы богиня», «Классные ноги», «Ох, ножки», «Умопомрачительные», — отреагировали юзеры на увиденное.

«Много-много лет назад моя сестра, проходя мимо ЦУМа, увидела длинные-длинные ноги. Это были ваши, поняла она, когда обогнала вас», — поделилась историей участница дискуссии.