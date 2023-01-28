43-летняя Виктория Боня испугалась своей внешности без макияжа

После восхождения на одну из самых высоких гор в мире Виктория Боня в буквальном смысле вернулась на землю и не может привыкнуть к прелестям жизни на равнине. «Так давно себя не видела с макияжем. Как будто это не я», — говорит телеведущая в личном блоге. Три недели она провела в экстремальных условиях — о макияже не было и речи.
«Сидишь в палатке, а если где-то наткнешься на свое отражение, ты прям пугаешься, — продолжает звезда. — Но ничего, когда ты спускаешься на землю обетованную, когда ты дышишь кислородом, твоя кожа дышит кислородом, все становится лучше».
Кислород и вправду здорово сказался на внешности телеведущей. Накануне она отправилась в новое путешествие, и сотрудник паспортного контроля не сразу поверил, что паспорт действительно принадлежит Виктории. «Я аж сама забыла, сколько мне лет, на секунду», — смущенно говорит она. Таможенник давал телеведущей 23–24 года от силы — такой комплимент уж точно любой поднимет настроение. «Аж вся усталость прошла», — признается знаменитость. Виктории на самом деле 43 года.