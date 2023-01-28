43-летняя Виктория Боня испугалась своей внешности без макияжа

После восхождения на одну из самых высоких гор в мире Виктория Боня в буквальном смысле вернулась на землю и не может привыкнуть к прелестям жизни на равнине. «Так давно себя не видела с макияжем. Как будто это не я», — говорит телеведущая в личном блоге. Три недели она провела в экстремальных условиях — о макияже не было и речи.