Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

43-летняя Виктория Боня испугалась своей внешности без макияжа

Super.ru

После восхождения на одну из самых высоких гор в мире Виктория Боня в буквальном смысле вернулась на землю и не может привыкнуть к прелестям жизни на равнине. «Так давно себя не видела с макияжем. Как будто это не я», — говорит телеведущая в личном блоге. Три недели она провела в экстремальных условиях — о макияже не было и речи.

43-летняя Виктория Боня испугалась своей внешности без макияжа
Фото: Super.ruSuper.ru

«Сидишь в палатке, а если где-то наткнешься на свое отражение, ты прям пугаешься, — продолжает звезда. — Но ничего, когда ты спускаешься на землю обетованную, когда ты дышишь кислородом, твоя кожа дышит кислородом, все становится лучше».

Кислород и вправду здорово сказался на внешности телеведущей. Накануне она отправилась в новое путешествие, и сотрудник паспортного контроля не сразу поверил, что паспорт действительно принадлежит Виктории. «Я аж сама забыла, сколько мне лет, на секунду», — смущенно говорит она. Таможенник давал телеведущей 23–24 года от силы — такой комплимент уж точно любой поднимет настроение. «Аж вся усталость прошла», — признается знаменитость. Виктории на самом деле 43 года.

Звёзды,Виктория Боня,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители