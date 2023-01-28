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3 часа назад

Life and Style: Пэрис Хилтон потратила миллион долларов на детскую комнату

Мария Каткова

Выяснилось, сколько денег Пэрис Хилтон потратила на обустройство детской комнаты для новорожденного малыша. Об этом сообщает журнал Life and Style со ссылкой на источник из окружения звезды.

Стало известно, сколько Пэрис Хилтон потратила на детскую
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам инсайдера, светская львица не скупилась на обустройство детской и ремонт обошелся ей в один миллион долларов. Также известно, что комнату для малыша она подготовила задолго до его рождения.

Что сломало Пэрис Хилтон еще в подростковом возрасте

Инсайдер рассказал, что в детской есть мебель, сделанная из чистого золота, а также дизайнерская мебель. У новорожденного Хилтона также есть своя гардеробная с вещами люксовых брендов.

"Это типичный стиль Пэрис — дорого, роскошно и с золотом. Но детская получилась очень стильной. Она потратила целое состояние на лучших дизайнеров Лос-Анджелеса, чтобы сделать комнату идеальной", — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон впервые стала мамой.

Звёзды,Пэрис Хилтон,
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