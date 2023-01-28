Семенович рассказала, как полюбить себя после 40 лет

Певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович считает, что нужно делать добрые дела и помогать другим, чтобы любить себя. Так она ответила на вопрос подписчицы, которая не принимает себя из-за отсутствия мужского внимания.
"А разве любовь к себе зависит от наличия поклонников? Я всегда себя люблю. Есть у меня поклонники или нет. Мне тоже 40+, и я тоже иногда какое-то время нахожусь без отношений. И в этот момент я люблю себя еще больше, потому что у меня на себя есть время", — сказала Семенович.
Певица считает, что любовь к себе идет изнутри. Она порекомендовала всем, кто мечтает обрести это чувство, делать добрые дела и помогать окружающим. Семенович также предложила сделать то, чего давно хочется, но что постоянно приходится откладывать на потом:
"Хотите постройнеть, сесть на шпагат, научиться танцевать танго или выучить испанский? Начните уделять этому время регулярно, и вы начнете себя за это уважать. Потому что держите слово перед самой собой. Через уважение к себе придет любовь. А потом придет и мужчина", — утверждает она.